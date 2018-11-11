استئناف الحركة المرورية بطريق السويس- العين السخنة بعد توقفها بسب السيول

(أ.ش.أ)

قررت إدارة مرور السويس استئناف الحركة المرورية على طريق (السويس- العين السخنة) اليوم الأحد، بعد توقفها إثر اندفاع مياه السيول على الطريق.

وأوضح قائد مرور السويس، أن إدارة المرور كانت قد قررت غلق الطريق فى الاتجاه المؤدى من السويس إلى العين السخنة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، نتيجة اندفاع شديد للسيول على الطريق، وتم إجراء تحويلة مرورية حفاظاً على سلامة المواطنين المسافرين على الطريق، مشيراً إلى أنه تم استئناف الحركة المرورية بعد 3 ساعات من توقفها.

فيما قرر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، رفع حالة الطوارئ فى جميع الأجهزة الحكومية، بسبب احتمال اندفاع مياه السيول مرة أخرى بمنطقة العين السخنة، وتجمع كميات كبيرة من المياه فى الأودية بجبل عتاقة، لافتا إلى أن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أى بلاغات أو شكاوى ناتجة عن عدم استقرار الأحوال الجوية.