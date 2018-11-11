ارتفاع صادرات مصر من الحديد 18 % لتسجل 797 مليون دولار

كتب – إسلام سعيد

ارتفعت صادرات مصر من الحديد الصلب ، بنسبة 18 % لتسجل 797 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018 مقارنة بـ 676 مليون دولار فى الفترة نفسها من 2017.

وقال المجلس التصديرى ، لمواد البناء فى تقريره الشهرى ، أن صادرات مصر من مواد البناء والصناعات المعدنية ، سجلت تراجعا طفيفا لا يتجاوز 0.2% خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري لتحقق نحو 3.818 مليار دولار مقابل 3.826 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، ليستحوذ على 20.6% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال تلك الفترة.

وكشف المجلس ، أن إيطاليا أكبر الدول المستوردة للحديد المصرى ، خلال أول 9 أشهر من 2018 بما قيمته 111.6 مليون دولار، ثم تركيا بـ 98 مليون دولار وأسبانيا 89 مليون دولار، وأمريكا 82 مليون دولار والسعودية 61 مليون دولار والسودان 51.5 مليون دولار وسوريا 44.6 مليون دولار والجزائر 37 مليون دولار، وأخيرا الفلبين 25 مليون دولار.