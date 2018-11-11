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اختفاء شاب عن منزله بالسنطة.. والده: مريض نفسى واسمه مكتوب على يده

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:39 م
اختفاء شاب عن منزله بالسنطة.. والده: مريض نفسى واسمه مكتوب على يده الشاب المتغيب
الغربيه محمد طارق
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ناشدت أسرة شاب مقيم بمدينة السنطة، فى محافظة الغربية، للمساعدة فى العثور على ابنها الشاب المريض نفسيا، والذى أختفى من منزل الأسرة.

وقال صبرى خليفه، والد الشاب، أنه يدعى "بدر"، ويبلغ من العمر 19 سنة، وغادر منزل الأسرة بمدينة السنطة، دون أن يظهر له أثر، علما أنه يعانى من مرض نفسى يجعله ينسى اسمه فى بعض الأحيان، ويغرقه فى موجة من السكوت والانطواء على النفس، ولكن مكتوب على يدية الاسم.

وناشدت أسرة الشاب المختفى من كل من شاهده فى مكان ما سواء فى السنطة أو خارجها الاتصال بالرقم 01014589855.

 


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