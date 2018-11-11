اتحاد الصناعات يوقع اتفاقية تعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية بتنزانيا

كتبت - منى ضياء

توجه وفد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون الإفريقى، إلى زنزبار تنزانيا لاستكمال فعاليات المنتدى الاقتصادى الخاص بالبعثة، حيث افتتحت المنتدى وزيرة التجارة والصناعة، وبحضور وزير الصحة وبعض من ممثلى الحكومة الزنزبارية رفيعى المستوى، وعدد كبير من الشركات الزنزبارية المهتمة بالتعاون مع الشركات المصرية فى جميع المجالات الصناعية.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة فى كلمتها، أن الفرص الاستثمارية والتصديرية لزنزبار واعدة ومبشرة لأنها تعتبر جزيرة سياحية من الطراز الأول ما زالت تحتاج إلى التطوير، كما وجهت الشركات الزنزبارية بالاستفادة من الخبرات المصرية العريقة فى العديد من المجالات.

وقام اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية بعرض تقديمى عن الفرص الاستثمارية المتاحة بزنزبار، تلا ذلك عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والزنزبارية.

واختتم المنتدى بتوقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية.

ومن الجدير بالذكر، أن وفد اتحاد الصناعات المصرية ضم عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية، وكبرى الشركات المصرية، على رأسهم هشام أبو العز عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمود سرج رئيس المجلس التصديرى للجلود وعضو مجلس ادارة الاتحاد، وأحمد جابر رئيس غرفة الطباعة ووكيل المجلس التصديرى للطباعة، ومجدى الوليلى عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الحبوب ومنتجاتها، وممثلين عن بنك القاهرة وهيئة تنمية الصادارت والعديد من كبرى الشركات فى مصر.