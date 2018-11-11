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الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:08 م
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إقبال متوسط على الانتخابات الطلابية بجامعة حلوان

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:03 م
إقبال متوسط على الانتخابات الطلابية بجامعة حلوان انتخابات الطلاب
وائل ربيعى
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شهدت إدارات رعاية الشباب بكليات جامعة حلوان إقبالا متوسطا على الجولة الأولى بانتخابات الطلاب لاختيار ممثليهم بلجان الاتحاد على مستوى الكليات المختلفة.
 
ومن المقرر أن تتم عمليات فرز الأصوات عقب انتهاء عملية التصويت وتجرى الإعادة غدا بين المتساوين فى الأصوات. 
 
 ويتنافس على الانتخابات 1171 طالبا بالجامعة على الـ7 مقاعد للجان المختلفة بـ13 كلية فقط، حيث هناك ٧ كليات حسمت الانتخابات بالتزكية.
 
انتخابات الطلاب (2)
انتخابات الطلاب (2)

انتخابات الطلاب (3)
انتخابات الطلاب (3)

انتخابات الطلاب (4)
انتخابات الطلاب (4)

انتخابات الطلاب (5)
انتخابات الطلاب (5)

انتخابات الطلاب (1)
انتخابات الطلاب (1)
 
 
 

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