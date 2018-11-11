إقبال كثيف للطلاب فى أول أيام انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها

القليوبية - إبراهيم سالم

شهد اليوم الأول لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات جامعة بنها، إقبالا كثيفا من الطلاب لاختيار مرشحيهم، وإعلان النتائج بين المرشحين، وفقا للجدول الذى أعدته الوزارة لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية.

وقال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب بجامعة بنها، إن الكليات استعدت لإجراء الانتخابات بحرية تامة بين الطلاب، مشيرا إلى أن 930 طالبًا وطالبة يتنافسون للفوز بمقاعد اتحاد الطلاب بـ15 كلية تضمها جامعة بنها.

ومن ناحيته قال الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، ضرورة حسن سير العملية الانتخابية وحل أى مشكلات قد يتعرض لها الطلاب المرشحون.

وأوضح، أن الجامعة بكل قياداتها حريصة على أن تخرج الانتخابات بصورة مشرفة، مضيفًا أن الانتخابات الطلابية لابد أن تستند إلى قيم أخلاقية وأن يقدم شباب جامعة بنها نموذجًا فريدًا فى الممارسة الديمقراطية وحرية الاختيار.