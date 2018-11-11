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إعادة فتح شارعى الجيزة والطحاوية بعد انتهاء نقل مرافق متعارضة مع نفق النهضة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 08:19 ص
إعادة فتح شارعى الجيزة والطحاوية بعد انتهاء نقل مرافق متعارضة مع نفق النهضة تحويلات مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فتح شارعى الطحاويه والجيزة بعد انتهاء عمليات نقل مسار بعض خطوط المياه المتعارضه مع الأعمال التى تتم بنفق النهضة وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات ومتابعة حركة المرور بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بالمكان.

 

كانت إدارة المرور أغلقت شارعى الجيزة والطحاوية وأجرت بعض التحويلات المرورية بالمكان منعا للزحام وعلى القادم من شارع النيل السياحى اتجاه نفق الجلاء الدخول يسارا بشارع كامل واصف منه إلى شارع الجيزة إلى نفق الجلاء وعلى القادم من الجلاء اتجاه كوبرى الجامعة والاستكمال بالحارة المرورية المسموح بالسير بها اتجاه كوبرى الجامعة .

 

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذه بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بنطاق التحويله بالكامل ونشر خدمات مرورية لمساعدة قائدى السيارات بالتعديلات الجديدة.

 


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