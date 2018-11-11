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إصابة 7 فى مشاجرتين بطما وساقلته بسبب خلافات الجوار والشرطة تفرض سيطرتها

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:46 ص
إصابة 7 فى مشاجرتين بطما وساقلته بسبب خلافات الجوار والشرطة تفرض سيطرتها اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج
سوهاج - محمود مقبول
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تمكنت الأجهزة الامنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرتين الأول بناحية قرية مشطا دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج نتج عنها إصابة 5 أشخاص والثانية بناحية قرية الطوايل الغربية دائرة مركز شرطة ساقلته والتى نتج عنها مصابين.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج بلاغا من اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال بوجود مشاجرة بناحية مشطا دائرة المركز بين طرف أول "سمير ع ع م" 54 سنة، موظف مصاب بـ"كدمات بالجبهة والصدر" و"رضوان ع ع م" 35 سنة، حاصل على دبلوم تجارة مصاب بـ"كدمات وسحجات بالكتف الأيسر " وكريمة أحمد عبد الآخر محمد 50 سنة ربة منزل مصابة بـ"جرح رضى بالشفة العليا وفقد بالأسنان العليا"

وبين طرف ثان "محمود ا م ع" 18 سنة طالب مصاباً "جرح رضى بفروة الرأس وسحجات متفرقة بالجسم "وأشرف م ع 45 سنة من قوة المركز راحة خدمة مصاباً "جرح رضى بفروة الرأس".

الطرفان أبناء عمومة ويقيمون بذات الناحية بسبب خلافات الجيرة تم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهم بالتعدى بالضرب وإحداث الإصابات المنوة عنها.

وفى قرية الطوايل الغربية دائرة مركز شرطة ساقلته نشبت مشاجرة بين طرف أول محمد ط ع - 57 سنة صاحب مخبز بلدى مصاباً " جرح قطعى بفروة الرأس " وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى وأحمد م ط - 35 سنة موظف بالإسعاف وكاظم م ع - 34 سنة نجار مسلح وأشرف م ع - 50 سنة موظف بالأوقاف

وبين طرف ثان وخليفة ا ك 40 سنة مزارع مصاباً " بجرح رضى بالرأس وكدمه بالعين اليمنى " وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى وطاهر ن ا - 25 سنة عامل وغالى خ ر - 30 سنة عامل ومجدى م ا - 50 سنة مزارع الطرفان يقيمان بذات الناحية بسبب خلافات الجيرة .

وتم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهم بالتعدى بالضرب وإحداث الإصابات المنوة عنها وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

 


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