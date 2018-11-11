إصابة 6 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة نجع حمادى

أسيوط - هيثم البدرى

أصيب 6 مواطنين ، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة نجع حمادى بطريق أسيوط سوهاج الغربى بمركز أبوتيج بأسيوط ، تم نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وانتشال السيارة.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكى بترعة نجع حمادى بطريق أسيوط سوهاج الغربى بقرية باقور التابعة لمركز أبوتيج و إصابة 6 أشخاص داخلها ، وبانتقال قوات الشرطة والإسعاف وفريق الإنقاذ النهرى تبين انقلاب السيارة رقم 15650 ملاكى سوهاج و إصابة كل من "ميلاد.ع.م.ع" قائد السيارة ، و"ابانوب.ج.ت" 19 سنة ، و"انسي.ش.ح" 20 سنة ، و"كيرلس.ع.ر"٢٠سنة، و"رامي.م.ث" 20 سنة، و"ملاك.ع.ا" 20 سنة، مقيمين مركز طما بسوهاج.