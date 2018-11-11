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إصابة 2 فى مشاجرة بالأعيرة النارية بالفيوم

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:52 ص
إصابة 2 فى مشاجرة بالأعيرة النارية بالفيوم مشاجرة - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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أصيب مواطنين فى مشاجرة، استخدمت فيها الأسلحة النارية بمنطقة الصوفى بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بوجود مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية، ومصابين بمنطقة الصوفى بمدينة الفيوم، بالانتقال والفحص تم ضبط طرفي المشاجرة، وهما كل من محمد م ع 22 سنة مصاب بطلق خرطوش أعلي الجبهة ومحمد أ م 29 سنة عامل ومقيم الصيفية مصاب برش خرطوش (طرف أول ) وكلا من خالد ر ب 49 سنة عامل وعبد الرحمن خ ر 18 سنة عامل نجل الأول وضبط بحوزته فرد خرطوش.

تم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر المحضر رقم 4657 لسنة 2018 إداري قسم ثان الفيوم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

 


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