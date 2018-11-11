إسقاط حضانة جدة تسببت فى عاهة جزئية لطفل بسبب إهمالها

كتبت أسماء شلبى

قضت محكمة الأسرة بإمبابة، بإسقاط حضانة جدة عن طفل نجلتها لعدم امانتها لرعايته وإهمالها والتسبب له بإصابة خطيرة تركته مصاب على إثرها بعاهة جزئية والحكم بمنحها لأم الأب، بعد ثبوت مرضها الخطيرة وعدم قدرتها على الوفاة باحتياجاته وانشغال أم الصغير بحياتها الزوجية ومحلها الإسكندرية.

تفاصيل قضية إسقاط الحضانة كانت بتحرير الأب بلاغا أمام قسم شرطة إمبابة، اتهم جدة طفله لأمه بالإهمال الذى ترتب عليه إصابة خطيرة للطفل بقدمه تركته بعاهة جزئية تلازمه طوال عمره.

وأضاف والد الطفل "إسلام.ن.خ" أنه منذ طلاقه من زوجته بتاريخ ديسمبر 2014 لم ير طفله بعد أن أصرت حماته بحرمانه منه عقابا على تطليقه ابنتها ورفضه الوساطة التى أرسلتها له.

وتابع الأب: اعتادت الجدة وفق تقارير طبية وشهادة الشهود على ضربه منذ أن كان بعمر 3 سنوات التى أثرت على اتزان الصغير وتأخر النطق لديه مما دفعنى لتطليق ابنتها بعد رفضها منع والداتها من التدخل بتربية إسلام.

وأضاف: رفضت تمكينى رؤيته أو رعايته حتى بعد زواج ابنتها واتهمتنى بسوء أخلاقى ومحاولة التحرش بها فى بلاغ رسمى لتتحصل على حضانة الصغير ومسلسل حرمانى منه وأحيانا كانت تمنعه من الذهاب للمدرسة خوفا من رؤيتى له.