إزالة 58 حالة تعد على الأراضى الزراعية بـ 4 مراكز فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

شنت الوحدات المحلية لمركزى أخميم، والعسيرات، وقسمى طهطا، وجرجا بمحافظة سوهاج، حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، وإزالة مبانى بدون ترخيص، أسفرت عن إزالة 58 حالة تعد، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات، والحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الأراضى أملاك الدولة.

وأكد الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج ، على رؤساء الوحدات المحلية ، برصد حالات التعدى على الاراضى املاك الدولة والاراضى الزراعية وإزالتها فورا ، و تكثيف الحملات ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين ، وعدم التهاون فى هذا الشأن ، مشيرا الى أن الإزالات شملت إزالة 15 حالة مبانى بدون ترخيص بدائرة قسم جرجا ، و 24 آخرين بدائرة قسم ثان سوهاج ، و إزالة حالتين تعدى على الأراضى الزراعية بمركز أخميم ، و 6 حالات بمركز العسيرات ، و 8 آخرين بدائرة قسم طهطا.

وفى سياق متصل عقد الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج اجتماعا موسعا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بحضور العميد أحمد حسن رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، حيث ناقش المحافظ عدد من الموضوعات والبيانات الخاصة بكل مركز من حيث المشروعات المنفذة فى مختلف القطاعات والمشروعات الجارية والمتوقفة، وموقف المشروعات المدرجة ضمن خطة مشروعات البنك الدولى، والخطة الاستثمارية، والمخابز العامة والخاصة ومنافذ التموين، ومستودعات الأنابيب الرسمية وموقف المدارس والمخابز والأسواق ومدى توافر الخبز والسلع الغذائية بصورة كافية.

كما ناقش الاجتماع موقف معسكرات الإيواء بكل مركز ومدى جاهزية تلك المعسكرات لاستقبال المتضررين حال حدوث أى أزمات، وموقف مراكز الشباب وكذلك موقف تنفيذ قرارات الإزالة والطرق الرئيسية بنطاق كل مركز، وموقف معدات الحملة الميكانيكية، والمواقف والترع والمصارف ومخرات السيول، وموقف الجمعيات الأهلية والأماكن الأثرية والسياحية، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق كل مركز، كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة العمل المتوقعة لكل مركز خلال الستة شهور المقبلة.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة وسائل النقل النهرى بنطاق كل مركز والتأكد من إجراءات الصيانة اللازمة، وإتباع إجراءات السلامة المهنية، وعدم السماح بعمل أى عبارة أو وسيلة نقل نهرى إلا بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان صلاحية تلك الوسيلة لنقل المواطنين وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها .