إزالة فورية لـ5 حالات تعد وتحرير 273 محضر إشغال ورفع تجمعات القمامة بالفتح فى أسيوط

أسيوط - ضحا صالح

أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ، تعليماته المشددة لرؤساء المراكز والأحياء بضرورة التصدي بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء بدون ترخيص وشن حملات مكثفة ودورية لرصد حالات التعدى على الأراضي وإزالتها في المهد ومنع التعدي على الأراضي الزراعية للحفاظ عليها من التبوير بالإضافة إلى إزالة كافة الإشغالات والتعديات على الطرق التي تتسبب في عرقلة حركة المارة والسيارات فضلًا عن رفع تجمعات القمامة لظهور الشوارع والميادين بصورة لائقة.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح قد شنت عدة حملات برئاسة نبيلة على محمود رئيس المركز وبمشاركة زهران عبد الظاهر نائب رئيس المركز وولاء صلاح الدين وعلى عطا مساعدي رئيس المركز وصلاح حسين رئيس قرية بني مر ومسئولي المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية والإدارة الزراعية وباستخدام معدات الوحدة المحلية ووحدة التدخل السريع تمكنت خلالها من تنفيذ إزالة فورية لعدد 5 حالات تعدي بقرية بني مر منهم حالتين بالبناء المخالف ، وتم إزالة الشدات الخشبية ورفع مواد البناء والتحفظ عليها وحالة تعدي على أرض زراعية بحوض الحليمي طريق بنى مر- العصارة وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وجاري المتابعة لأي تعديات أخرى.

وقالت نبيلة ، أنه جاري تكثيف الحملات لإزالة كافة التعديات والتشوينات أولا بأول ومنعها من المهد للحد من تفاقمها وإحالة المخالفين للقوانين المنظمة لذلك لجهات التحقيق مشيرة إلى تكليف رؤساء القرى بتكثيف الحملات المفاجئة لتنفيذ قرارات الازالة للمباني المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

وأضافت أنه تم أيضًا تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام ورفع المخالفات في الناصرية ومساكن الفتح وطريق أسيوط الجديدة والطريق السريع أنبوب- البداري وذلك وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية وتم تحرير 273 محضر إشغالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين كما تم رفع تراكمات القمامة الملقاة من المواطنين فقد تم رفع جميع تجمعات القمامة المخلفات الموجودة على طريق المعصرة- العصارة بمساعدة معدات الإنقاذ السريع.

ومن جانب آخر ، أكد اللواء جمال نور الدين ، على ضرورة رفع ونشر الوعي والتثقيف السياحي لدى الطلاب والعاملين وتعريف المواطنين بالحضارات المختلفة التي تعتبر من مقومات الجذب السياحي مشيداً بتنظيم الندوات والرحلات السياحية ودورها الهام والفعال في الترويج لهذه المواقع السياحية والأثرية والتعريف بما تملكه المحافظة من معالم سياحية وحضارات مختلفة.

كانت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة قد عقدت 3 ندوات بجامعة الأزهر بكلية أصول الدين وكلية التجارة بنات وكلية العلوم بنين بناءاً علي البروتوكول الذي تم توقيعه بين نائب رئيس جامعة الأزهر – فرع أسيوط وسكرتير عام محافظة أسيوط.

وأوضح عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ، أن الندوة دارت حول دعم صناعة السياحة وتنشيط السياحة الداخلية وتوضيح الرؤية الواقعية لصناعة السياحة مشيراً إلي اهتمام اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بتنشيط الحركة السياحية ورفع الوعي السياحي لدي أبناء المحافظة ولاقت الندوة ترحيباً ملحوظاً من طلاب الجامعة مؤكدين دعمهم للمساهمة في نشر الوعي السياحي ورفع درجة الإنتماء والولاء للوطن.

ونظمت الهيئة مسابقة سياحية للطلاب تتضمن طرح أسئلة عن المعوقات التي تعوق الحركة السياحية وطرق حلها وتم توزيع شنط سياحية علي الفائزين بها كتيبات عن تاريخ محافظة أسيوط وما تحويه من آثار مؤكداً استمرار الهيئة في تنظيم رحلات وندوات مع جامعة الأزهر وغيرها من الهيئات والمديريات التي تم توقيع البروتوكولات معها.