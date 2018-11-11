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إدراج 164 قياديا بالجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:19 ص
إدراج 164 قياديا بالجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب المستشار محمد شرين فهمى-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف
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نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى بإدراج 164 منتميا للجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب.
 
ومن بين المدرجين على قوائم الإرهاب ضمن القائمة محمد شوقى الإسلامبولى ، وطارق الزمر ، وعاصم عبد الماجد، وغيرهم، وذلك لمحاولة إحياء نشاط الجماعة الإسلامية الإرهابى، والتحريض ضد الدولة، والقيام بتسليح بعض شباب الصعيد، وإعداد عروض عسكرية بالوجه القبلى، وارتباط العديد من العناصر فى الجماعات الإسلامية بعناصر أجنبية.
 
ويتم إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات طبقا لقانون الكيانات الإرهابية .
 

 


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