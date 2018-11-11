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إحالة 7 من العاملين بوحدة " تلت" ببنى سويف إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل

الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:25 م
إحالة 7 من العاملين بوحدة " تلت" ببنى سويف إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى
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أحال المحاسب عادل ضيف الله رئيس مركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف، 7 من العاملين بالوحدة المحلية لقرية" تلت" إلى الشؤون القانوية لتغيبهم عن العمل .

وفاجأت لجنة تضم أحمد حسين الحكش نائب رئيس مركز الفشن، ورضا توفيق مدير التفتيش المالى والإدارى وبعض مسؤولى إدارة التفتيش المالى، عددا من الهيئات الحكومية فى مجلس قروى تلت لمتابعة سيرالعمل ومدى انضباط العاملين وتقديم الخدمات للجمهور .

وتبين غياب 7 موظين من العاملين فى مقر مجلس قروى تلت ، فتم تحرير مذكرة بالواقعة واحيلت إلى رئيس مركز ومدينةالفشن.

 

 


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