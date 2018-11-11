إحالة دعوى مطالبة "الدفاع الوطنى" بالانعقاد لحل مشاكل الأقباط إلى المفوضين

كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتى يطالب فيها بدعوة مجلس الدفاع الوطنى للإنعقاد كل ثلاثة أشهر للتدخل السريع لحل أزمة أقباط المنيا لهيئة لمفوضين.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 62458 لسنة 72 ق،رئيس الجمهورية بصفته.

وذكرت الدعوى أن قرية دمشاو بمحافظة المنيا شهدت أحداثا خطيرة وقعت على الأقباط ومنها التعدى عليهم من قبل متطرفين .

وأضافت الدعوى أن قوات الأمن القت القبض على عدد كببر من المتطرفين وتم حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأشارت الدعوى إلى أنه طبقا للقانون رقم 21 لسنة 2014 تم إنشاء مجلس الدفاع الوطنى ليتبع رئاسة الجمهورية، ويختص بسلامة البلاد.