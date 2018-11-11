إجلاء 17 ألف شخص جنوب غربى الصين بعد تشكل بحيرة نتيجة انزلاق أرضى

بكين أ ش أ

أجلت السلطات المحلية فى مقاطعة (سيتشوان)، جنوب غربى الصين، 17 ألفا و307 أشخاص نتيجة لمواصلة مستويات المياه ارتفاعها فى بحيرة تشكلت نتيجة انزلاق أرضى فى المقاطعة.

وأوضحت السلطات - فى بيان اليوم الأحد- أن البحيرة تشكلت بفعل الطين الذى أغلق نهر "جينغشا"؛ ما تسبب بغمر مزرعة وتعليق العمل على جسر فى بلدة "جينشا" بالمقاطعة.

وأشارت السلطات إلى أن الانزلاق الأرضى أدى إلى تشكيل حاجز خلق خلفه بحيرة فى النهر فى 11 أكتوبر الماضي، لكن مستويات المياه انخفضت لمعدلها الطبيعى بعد ذلك بثلاثة أيام دون حدوث خسائر بشرية، قبل أن يضرب انزلاق أرضى ثان المنطقة ليغلق مجرى النهر مجددا هذا الشهر.