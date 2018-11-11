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إجراء انتخابات اتحاد الطلاب بكليات التجارة والآداب بالعريش

الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:59 م
إجراء انتخابات اتحاد الطلاب بكليات التجارة والآداب بالعريش جامعة العريش
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلن  أسعد إسماعيل حافظ، مدير رعاية الشباب بجامعة العريش، أن انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة العريش تمت اليوم  فى كلية التجارة ، بتقدم للترشح 44 طالبًا وطالبة ، من بينهم 7 طلاب لم تنطبق عليهم شروط الترشح، و تم تعيين 18 طالبًا وطالبة لاستكمال العدد المطلوب، وتقدم  للترشح فى كلية الآداب عدد 38 طالبا وطالبة ، 7 طلبة منهم لم تنطبق عليهم الشروط، وتم تعيين 25 طالبًا وطالبة لاستكمال العدد المطلوب.

وأوضح مدير رعاية الشباب فى  تصريح صحفى أنه تم تعيين عدد 56 طالبًا وطالبة فى كلية العلوم، بتنسيق  بين رعاية الشباب وعميد الكلية، حيث لم يتقدم أحد للترشح، وترشح فى كلية التربية عدد 57 طالبا وطالبة ، لم تنطبق الشروط على اثنين منهم، وتم تعيين طالب واحد لاستكمال العدد المطلوب، وفى كلية الاستزراع السمكى والمصائد البحرية تم تعيين 42 طالبا وطالبة لاستكمال العدد المطلوب على مستوى الفرق الثلاث.

وفى كلية الاقتصاد المنزلى تقدم للترشح عدد 14 طالبا وطالبة وتم تعيين 28 طالب وطالبة، وفى كلية العلوم الزراعية تقدم للترشح 33 طالبا وطالبة وتم تعيين 23 طالبا وطالبة، وفى كلية التربية الرياضية نقدم 19 طالبا وطالبة وتم تعيين 38 طالبا وطالبة بعد تنازل طالبة عن الترشح.

أضاف انه ستبدأ انتخابات الإعادة غدا الأثنين تليها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، ثم انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وينتهى الجدول الزمنى بانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

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