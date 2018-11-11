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أول تطبيق إلكترونى لحجز مواعيد الكشف بالعيادات فى مستشفى جامعة المنصورة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 05:31 م
أول تطبيق إلكترونى لحجز مواعيد الكشف بالعيادات فى مستشفى جامعة المنصورة مستشفى المنصورة الجامعى
الدقهلية شريف الديب
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صرح الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة أنه سيتم اطلاق أول تطبيق على الموبايل لحجز مواعيد الكشف بالعيادات، مضيفا أنه هناك برنامج خاص بحجز مواعيد العيادات التخصصية بالمستشفى الحكومى الجامعى وأن هذا التطبيق من إنتاج مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة.

وأضاف فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، ان البرنامج الجديد يأتى فى اطار خطة المستشفى لتطوير الخدمات الطبية والالكترونية لمواكبة التطورات فى المجال الطبى، موضحًا أن البرنامج سيطرح الأسبوع القادم على جوجل بلاى ستور.

ويوجد من خلال التطبيق الجديد رابط يتم من خلاله حجز المواعيد بالعيادات التخصصية، وكذلك تغيير المواعيد تبعاً لظروف المرضى، كما يمكن البرنامج المريض من تغيير المواعيد حسب ظروفه الطارئة حتى ثلاث مرات ويسمح للمرضى الآخرين بأخذ الموعد المتاح لعدم إضاعة هذه الفرصة.

وأكد الهدف من إطلاق البرنامج هو التقليل من معاناة المرضى وذويهم من خلال تنظيم  الأعداد المتزايدة على أماكن العيادات وتقليل فترات انتظار الأطفال وذويهم خلال عملية اجراء الكشف  وتخفيف الأعباء المالية عليهم.


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