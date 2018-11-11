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أوكرانيا ترفض الاعتراف بشرعية الانتخابات فى المناطق الانفصالية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 08:36 م
أوكرانيا ترفض الاعتراف بشرعية الانتخابات فى المناطق الانفصالية بيترو بوروشينكو الرئيس الأوكرانى
كييف أ ش أ
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جددت أوكرانيا، رفضها للانتخابات التى تجرى فى المناطق الانفصالية الواقعة شرقى البلاد.

وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوربية، أن الرئيس الأوكرانى بيترو بورشينكو أكد أن هذه الانتخابات - التى تجرى فى إقليمى لوهانسك ودونتسك - لن تحظى باعتراف أحد، كما أنها تتعارض مع الشروط التى ينص عليها القانون الأوكرانى، وتابع بورشينكو "أن الانتخابات المذكورة تجرى تحت تهديد السلاح الروسى فى منطقة محتلة".

وكانت الخارجية الأوكرانية، أدانت إجراء الانتخابات فى هاتين المنطقتين الانفصاليتين، فيما حذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربى من أنها "غير شرعية".

 


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