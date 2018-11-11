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"أوقاف الإسكندرية" تحتفل بالمولد النبوى بمسجد القائد ابراهيم

الأحد، 11 نوفمبر 2018 07:19 م
"أوقاف الإسكندرية" تحتفل بالمولد النبوى بمسجد القائد ابراهيم جانب من الاحتفال
الإسكندرية أسماء على بدر
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احتفلت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، مساء اليوم الأحد، بذكرى المولد النبوى الشريف، والذى أقيم بمسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل وسط البلد، وذلك ضمن حملة "رسول الإنسانية" التى أطلقتها وزارة الأوقاف بقيادة الشيخ محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

جاء ذلك بحضور الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة بالمديرية، وعدد من القيادات بالدعوة والأئمة والدعاة، كما شارك عدد من الطرق الصوفية بمحافظة الإسكندرية، وسط أجواء من البهجة والروحانيات، حيث بدأ الحفل بالقرآن الكريم والابتهالات الدينية.

وقال الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة بالمديرية، إن دعوة وزير الأوقاف بشأن حملة رسول الإنسانية، سيصب على محافظة الإسكندرية بحراك دعوى سيشمل كل أنحاء محافظة الإسكندرية، من خلال أئمة ودعاة بالمديرية.

وكان الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، التقى فى لقاء مهم بالأئمة على مستوى جميع الإدارات الفرعية بالاسكندرية.

وأكد وكيل الوزارة، أن المديرية أعدت خطة دعوية شاملة احتفالا واحتفاءا بذكرى مولد البشير النذير صلى الله عليه وسلم كما أن الوزارة أطلقت حملة بعنوان (رسول الإنسانية).

وقال إن هناك متابعة ميدانية من خلال القيادات وحملات التفتيش بصفة مستمرة على مدى الجدية والأداء مضيفا :"من خلال التقارير وجدنا ان هناك روحًا عالية وجدية ونشاط يبشر بالخير والامل وبخاصة من شباب الأئمة".

وتابع :"أعددنا خطة دعوية ضمن حملة وزارة الاوقاف (رسول الانسانية )التى أطلقتها وزارة الأوقاف بقيادة الوزير شاملة لكافة المؤسسات بالاسكندرية، وبتوجيه من الشيخ خشب، حيث تم التنسيق مع (جامعة الاسكندرية ومديرية التربية والتعليم وممثلوا وزارة الثقافة ورؤساء الاندية والنوادى الشبابية والشركة القابضة للمياه بالاسكندرية ومكتبة الاسكندرية ) لاقت ترحيب واعجاب من كافة القيادت التنفذية والشعبية".

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