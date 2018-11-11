أنور قرقاش: سياسة الإمارات الخارجية منبثقة من إرث وقيم الشيخ زايد

كتب محمد عبد العظيم

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن سياسة الإمارات الخارجية ، منبثقة من إرث وقيم الشيخ زايد بكل ما تحمله من إنسانية فاضلة وعقلانية وطموح.

وقال أنور قرقاش: "كلمتي اليوم في منتدى أبوظبي الإستراتيجي ، تناولت سياستنا الخارجية من زاوية إرث وقيّم الشيخ زايد بن سلطان، ترشدنا قيّم المؤسس النابعة من بيئته وتجربته بكل ما تحمله من إنسانية فاضلة وعقلانية عملية وطموح رفيع، كنز معنوى نفيس يضمن لنا السبق والتقدم".

وانطلق فى الإمارات ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الخامس ، الذي بدأت فعالياته صباح اليوم ، في العاصمة الإماراتية، برعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسط مشاركة دولية واسعة.

الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات