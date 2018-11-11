أمير الكويت والرئيس العراقى يبحثان أمن واستقرار بغداد وجهود مكافحة الإرهاب

الكويت (أ ش أ)

ترأس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، جلسة المباحثات الرسمية التى عقدت بين وفدى البلدين ظهر اليوم الأحد، بقصر بيان.

وقال وزير شؤون الديوان الأميرى الكويتى الشيخ على جراح الصباح- فى بيان صحفى صادر عن الديوان الأميرى الكويتى- "إن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية التى تربط الكويت بالعراق، وتعزيزها وتنميتها، والسعى المتواصل للارتقاء بأطر التعاون المشترك فى مختلف المجالات إلى آفاق أرحب بين البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى سبل دعم أمن واستقرار العراق لتحقيق وحدة وسلامة أراضيه، وتعزيز الجهود المبذولة فى مكافحة الإرهاب والقضاء عليه".

وأضاف أن جلسة المباحثات الرسمية تناولت أيضا بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية؛ وذلك وسط أجواء ودية تعكس روح الأخوة التى تتميز بها العلاقة بين البلدين والرغبة المتبادلة فى المزيد من التعاون والتنسيق فى كافة الأصعدة.

وأقام أمير الكويت مأدبة غذاء بقصر بيان على شرف الرئيس العراقى والوفد الرسمى المرافق له؛ وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت.