video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 06:26 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن القليوبية يحبط سرقة بالإكراه ويضبط 3 عناصر إجرامية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 05:58 م
أمن القليوبية يحبط سرقة بالإكراه ويضبط 3 عناصر إجرامية المتهمين عقب القبض عليهم
كتب : إبراهيم أحمد - دينا الحسيني
إضافة تعليق

نجحت  قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قليوب في منع جريمة سرقة بالإكراه قبل وقوعها، وضبط 3 عناصر إجرامية، وبحوزتهم 2 دراجة نارية مُبلغ بسرقتهما

البداية كانت أثناء تفقد قوة أمنية تابعة لقسم شرطة قليوب لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم إشتبهت فى 3 أشخاص يستقلون دراجتين نارييتين "بدون لوحات معدنية" حال توقفهم بالقرب من السيارة رقم "ص أ ص 6184" محملة بالمراتب - قيادة وملك "أحمد أ. ع"،  38 سنه ، سائق، مقيم بمحافظة الجيزة، وبرفقته "إبراهيم س. ع"، 28 سنه، مندوب مبيعات مراتب، ومقيم بالجيزة، حال توقف قائدها بجانب الطريق .

ومن خلال الفحص تبين أنهم كلٍ من "محمد ص. ف"،  28 سنه سبق إتهامه فى 3 قضايا "سلاح نارى، مخدرات" هارب من المراقبة على ذمة قضية "سرقة بالإكراه" ، و"إبراهيم م. إ"  22 سنه  سبق إتهامه فى 4 قضايا "مخدرات، سرقة" ، و"أحمد ص. ع"، 37 سنه، سبق إتهامه فى 4 قضايا "مخدرات، سرقة متنوعة، سرقة بالإكراه" مقيمون بدائرة مركز القناطر الخيرية.

وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على  طبنجة صوت، سلاح أبيض "مطواة"، خمسة هواتف محمول ماركات مختلفة، 2  دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بالكشف عليهما تبين أنهما مُبلغ بسرقتهما، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بقيامهم بالشروع فى سرقة قائد السيارة كرهاً عنه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على منفذ السطو على مكتب الشهر العقارى فى سوهاج

ضبط سيارة بشبين الكوم محملة بـ 600 كيلو مخصبات زراعية مجهولة المصدر

القبض على مرتكبى واقعة سرقة سيارة بالإكراه فى الهرم

سرقه بالاكراه

احباط واقعه سرقه

امن القليوبيه

مركز شرطه قليوب

حوادث اليوم




لا تفوتك
تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة