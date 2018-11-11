أمن القليوبية يحبط سرقة بالإكراه ويضبط 3 عناصر إجرامية

نجحت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قليوب في منع جريمة سرقة بالإكراه قبل وقوعها، وضبط 3 عناصر إجرامية، وبحوزتهم 2 دراجة نارية مُبلغ بسرقتهما
البداية كانت أثناء تفقد قوة أمنية تابعة لقسم شرطة قليوب لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم إشتبهت فى 3 أشخاص يستقلون دراجتين نارييتين "بدون لوحات معدنية" حال توقفهم بالقرب من السيارة رقم "ص أ ص 6184" محملة بالمراتب - قيادة وملك "أحمد أ. ع"، 38 سنه ، سائق، مقيم بمحافظة الجيزة، وبرفقته "إبراهيم س. ع"، 28 سنه، مندوب مبيعات مراتب، ومقيم بالجيزة، حال توقف قائدها بجانب الطريق .
ومن خلال الفحص تبين أنهم كلٍ من "محمد ص. ف"، 28 سنه سبق إتهامه فى 3 قضايا "سلاح نارى، مخدرات" هارب من المراقبة على ذمة قضية "سرقة بالإكراه" ، و"إبراهيم م. إ" 22 سنه سبق إتهامه فى 4 قضايا "مخدرات، سرقة" ، و"أحمد ص. ع"، 37 سنه، سبق إتهامه فى 4 قضايا "مخدرات، سرقة متنوعة، سرقة بالإكراه" مقيمون بدائرة مركز القناطر الخيرية.
وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على طبنجة صوت، سلاح أبيض "مطواة"، خمسة هواتف محمول ماركات مختلفة، 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بالكشف عليهما تبين أنهما مُبلغ بسرقتهما، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بقيامهم بالشروع فى سرقة قائد السيارة كرهاً عنه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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