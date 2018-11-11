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أمن القاهرة يطارد الإشغالات ويضبط 57 بائعا ورفع 10سيارات متروكة و١٥عربة مأكولات

الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:21 م
أمن القاهرة يطارد الإشغالات ويضبط 57 بائعا ورفع 10سيارات متروكة و١٥عربة مأكولات اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة -أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، شملت كافة قطاعات العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، من خلال ضبط السيارات والدراجات البخارية والتوك توك المخالفين من الشوارع.
 
واستهدفت الحملات التى تمت بإشراف اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، وبمشاركة كافة جهات المديرية المعنية (الإدارة العامة لمرور القاهرة - الإدارة العامة لمباحث القاهرة - قوات أمن القاهرة - إدارة شرطة المرافق) الميادين العامة والشوارع الرئيسية بكافة أنحاء العاصمة.
 
وفي مجال المرافق تم تنفيذ 675 إزالة إدارية , 117 إشغال طريق , وضبط 57 بائع جائل ،7 عدم حمل شهادة صحية ، 23 محضر تلوث بيئة ، ورفع 3 عربة يد عجل لبيع الخضار ، 60 محاضر إدارة بدون ترخيص ، 1 عربة فول ، 3 عجل لبيع الموز ، 4 فاترينة لبيع المأكولات ، 4 عربة كارو ، 6 لافتة إعلانات ، حجز 3 توك توك ، عدد 10 سيارات متروكة ، 10 إزالة تاندة ، 5 تنفيذ قرار غلق إدارى ، 3 استكمال تنفيذ قرارات إزالة ، 3 تنفيذ قرار إزالة ).
 
وفي مجال المرور تم ضبط 2423 مخالفة كلبش ، 43 تعطيل حركة المرور ،758 سحب تراخيص ، 4149 مخالفات نموذج 125، 25 طمس لوحات ، 60 أنتظار في الممنوع ، 20 ملصقات ومعلقات ، 178 مخالفة شروط التراخيص ، 21 حظر سير النقل ، 45 بدون رخصة قيادة ، 42 بدون رخصة تسيير ، 110 أنبعاث دخان ، 114 أمن ومتانة ، 43 حجز درجات نارية ، 5 حجز مركبات  ،11 حجز توك توك ، 4 حجز درجات بخارية  ، 158 تصالح ).

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