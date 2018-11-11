أكثر من 21 ألف راكب يغادرون القاهرة على متن 205 رحلات دولية وداخلية

كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد انطلاق 205 رحلات دولية وداخلية وتجارية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار، لتقل جميعها نحو 21 ألفا و637 راكبا من مختلف الجنسيات.

وسيرت الشركة الوطنية مصر للطيران منفردة 114 رحلة دولية وداخلية وتجارية الى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وكان من ضمنها 36 رحلة داخلية للمدن السياحية المصرية، وشهدت معظم رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولى لليوم الأخد انتظاما فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة.

وقامت فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لإنهاء إجراءات سفرهم، وتقديم كل الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتعمل وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة على تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصرى للتعرف على معالم مصر السياحية والأثرية تنفيذا لتعليمات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى.