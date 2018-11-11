أسوان تستقبل لجنة التنمية المحلية قبل اعتماد المحافظة عاصمة للشباب الإفريقى

أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم

استقبل اللواء سعيد حجازى، نائب محافظ أسوان، وفد لجنة التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوازة التنمية المحلية برئاسة المهندس هيثم الدسوقى وذلك بناء على تكليف من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للوقوف من أرض الواقع على الاحتياجات المطلوبة فى قطاعات البنية الأساسية والخدمات الجماهيرية والمشروعات التى ستساهم فى تحويل أسوان لعاصمة أفريقيا للشباب وأيضاً الإقتصاد والثقافة.

من جانبه أكد اللواء سعيد حجازى أنه بناء على تعليمات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان فقد تم إعداد برنامج متكامل للجنة بدأ بعقد إجتماع موسع مع مديرى ومسئولى كافة الجهات المختصة سيعقبه جولات ميدانية بجميع أنحاء المدينة بداية من المطار الدولى والطرق والشوارع والميادين والحدائق العامة والسوق السياحى والمستشفيات والفنادق وقاعات المؤتمرات، مع متابعة حالة المرافق العامة والمنشآت الخدمية.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مصغرة من المحافظة للتنسيق مع لجنة وزارة التنمية المحلية وذلك بإشراف من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لتكون مدينة أسوان جاهزة فى أبهى صورها لإستقبال الأحداث والمؤتمرات خلال عام 2019 والمرتبطة بتحقيق التعاون والتواصل مع الدول الإفريقية والعربية وعلى رأسها منتدى الشباب العربى والإفريقى.

وأضاف سعيد حجازى أن لجنة وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة سيعملان بروح الفريق الواحد لإستثمار المقومات السياحية والطبيعية والتراثية التى تتمتع بها مدينة أسوان حيث سيتم إطلاعها على كافة المطالب والإحتياجات فى مختلف القطاعات مع وضع خطة شاملة لتطوير وتجميل المدينة ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمية بها على أن يتم وضع الأولويات المطلوبة لدفع المشروعات الجارية فى هذه القطاعات حتى تكون المدينة.

وفى نفس السياق أكد المهندس هيثم الدسوقى أن اللجنة على مدار الأيام القادمة ستضع يدها على كل كبيرة وصغيرة داخل مدينة أسوان من خلال إعداد تقرير شامل عن حالة المرافق العامة والمنشآت الخدمية والمزارات السياحية والبنية الأساسية من طرق وإتصالات وكهرباء ومياه شرب وصرف صحى بجانب المشروعات الجارية التى تشملها الخطة الحالية، بالإضافة إلى مقترحات خطط هذه القطاعات لرفع جودة الخدمات المقدمة داخل المدينة ، مع إستكمال منظومة النظافة العامة والتجميل لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى لعاصمة الشباب الإفريقى مشيراً إلى أنه سيكون هناك تنسيق متواصل بين المحافظة والوزارة لمتابعة الخطوات والمعدلات التنفيذية بعد توفير الإعتمادات المالية اللازمة وتكليف الوزارات والهيئات المنوط بها تنفيذ أعمال التطوير الشاملة.