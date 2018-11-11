أسعار الفاكهة اليوم الأحد 11-11 2018

أسماء أمين

استقرت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 11 نوفمبر، حيث بلغ سعر البرتقال البلدى ما بين 2.5 -3.5 جنيه فى سوق العبور، وسعر كيلو البرتقال السكرى وصل إلى 4 جنيهات، وسعر اليوسفى وصل إلى ما بين 2 إلى 7 جنيهات

وارتفع سعر كيلو التين البرشومى ليصل ما بين 9- 13 جنيهات، والعنب الأحمر بلغ سعر الكيلو ما بين 3.5- 5 جنيه، وسعر الجريب فروت جنيها من 4- 5 جنيهات.

بينما سجل سعر التفاح الأمريكى من 18 إلى 22 جنيها، فيما بلغ سعر التفاح السورى واللبنانى من 10 إلى 18 جنيها، وبلغ سعر كيلو الجوافة من 3 إلى 6.5 جنيه، ووصل سعر الرمان من 3 إلى8 جنيهات للكيلو، وسعر الكاكا بلغ ما بين 5-11 جنيها، وبلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها.