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أسعار الطماطم تصل لـ 2.57 جنيه اليوم الأحد 11-11-2018

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:24 ص
أسعار الطماطم تصل لـ 2.57 جنيه اليوم الأحد 11-11-2018 طماطم - أرشيفية
أسماء أمين
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تراجع سعر الطماطم 2.5 جنيها اليوم الأحد 11 نوفمبر، لتسجل من 2.75 إلى 4.25 جنيهات. ووصل سعر البطاطس  من 5 -7 جنيهات، وبلغ سعر البصل من 3 إلى 5 جنيهات، وتراجع سعر كيلو الكوسة جنيها لتبلغ من 5 -7 جنيهات، طبقا لأسعار الجملة بسوق العبور.

 

والخيار الصوب من 3.5 - 5 جنيهات، والخيار البلدى بين 1.5 إلى 3 جنيهات، سعر والفاصوليا الخضراء لتسجل من 5 إلى 10 جنيهات، وبلغ سعر البامية 15 جنيها، والملوخية جنيهان.

 

وبلغ كيلو البسلة من 8-12 جنيها، سعر السبانخ ليصل من 5 إلى 8 جنيها والقلقاس بلغ من 2 إلى 4.5 جنيهات، وبلغ سعر الباذنجان البلدى من 1.5 إلى 3 جنيهات والباذنجان الرومى بلع سعره من 1.5 إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الفلفل الرومى بلدى من 3 إلى 4.5 جنيهات، والفلفل الرومى الصوب بلغ سعر الكيلو من 5  إلى 7 جنيهات .


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