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أسعار الذهب ليوم الأحد 11-11-2018 فى مصر

الأحد، 11 نوفمبر 2018 10:54 ص
أسعار الذهب ليوم الأحد 11-11-2018 فى مصر الذهب _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 11-11-2018 فى مصر، عقب تراجعها أمس بقيمة 3 جنيهات ونصف، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر حوالى 606.5 جنيه للجرام فى ظل إجازة سوق الصاغة المصرى وتوقف حركة البيع والشراء.

 

انخفاض سعر الذهب أمس فى مصر جاء عقب تراجع سعر الذهب عالميا"الأوقية" بقيمة 10 دولارات لتتراجع من 1219 دولارا لتسجل اليوم 1209 دولارات، الأمر الذى انعكس على سعر الذهب فى سوق الصاغة.

 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي

عيار 18 : 519 جنيها

عيار 21 : 606.5 جنيه

عيار 24 : 693 جنيها

الجنيه الذهب: 4852 جنيها

السعر العالمي : 1209 دولارات

 

أسعار الذهب في مصر خدمة مقدمة من "اليوم السابع" بشكل يومى، مصحوبة باخر تطورات سوق الصاغة سواء محليا أو عالميا.

 

سعر الذهب فى مصر قد يشهد بعض التفاوت البسيط ليختلف من محافظة إلى أخرى أو من تاجر إلى آخر فى حدود جنيه أو جنيهين، لكن مصنعية جرام الذهب تختلف بصورة كبيرة من صائغ إلى آخر حسب الشكل.


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