video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:28 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 11-11 2018

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:06 م
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 11-11 2018 حديد _ أرشيفية
كتبت أسماء أمين
إضافة تعليق

استقرت أسعار الإسمنت والحديد اليوم الأحد 11 نوفمبر، حيث بلغ متوسط أسعار البيع للأسمنت ما بين 900– 1050 جنيها للطن للبيع للمستهلك.

وبلغ متوسط سعر الأسمنت بشركة مصر بنى سويف 893 جنيها للطن، ووصل سعر أسمنت سيناء 900 جنيه للطن ، ووصل سعر شركة صناعات مواد البناء 900 جنيه للطن.

وبلغ سعر الشركة العربية للأسمنت 1000 جنيه للطن، وأسمنت جنوب الوادى بلغ سعره 873 جنيها للطن، وبلغ سعر مصر للأسمنت قنا 870 جنيها للطن، ووصل سعر أسمنت بورتلاند طره 945 جنيها للطن، ووصل سعر أسمنت أسيوط 998 جنيها للطن، وبلغ سعر السويس للأسمنت 935 جنيها وبلغ سعر أسمنت جنوب الوادي 875 جنيها للطن وهذه الأسعار تسليم المصنع.

كما استقرت أسعار الحديد، بحيث بلغ سعر حديد عز  12198 جنيها للطن، ووصل سعر مجموعه بيشاى عند مستوى 12180 جنيها للطن، وسجلت أسعار حديد الجارحى 12100 جنيه للطن تسليم المصنع.

وصل سعر مجموعة الجيوشى للصلب عند مستوى 11750 جنيها للطن تسليم المصنع، وبلغ سعر مجموعة حديد المصريين عن 12135 جنيها سعر، وسجل حديد المراكبى 11790 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، هذه الأسعار شاملة الضرائب والرسوم والبالغة 15%.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس السكة الحديد يفاجئ بعض مواقع التشغيل على خط الزقازيق بورسعيد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 2018 ـ 11 ـ 10

اسعار الحديد

اسعار الإسمنت

اسعار الحديد فى مصر

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة