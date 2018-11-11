أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 11 - 11 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 11-11-2018.



إيقاف تداول 9 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى جلوبال تيلكوم القابضة، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، دايس للملابس الجاهزة، الدولية للمحاصيل الزراعية، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، رواد السياحة، القاهرة للإسكان والتعمير، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.



البورصة تخسر 4.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 771.989 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 214 مليون ورقة مالية بقيمة 610 مليون جنيه عبر تنفيذ 22.1 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 84.81% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 6.24%، والعرب على 8.95% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.41% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.58%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 7.2 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 48 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 58.3 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 13570 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1% عند مستوى 13280 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% عند مستوى 702 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1756 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 474 نقطة، وارتفعت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 88 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جلوبال تيلكوم القابضة بسعر إغلاق 3.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.19%

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 5.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.12%

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 16.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.06%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 8.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.81%

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 3.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.04%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 12.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.36%

- حق الاكتتاب لشركة بالم هيلز للتعمير-3 بسعر إغلاق 0.288 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.57%

- رواد السياحة بسعر إغلاق 9.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.24%

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 10.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.06%

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 3.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%