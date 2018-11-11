أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 11-11-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 11-11-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 771.989 مليار جنيه.

إلغاء عروض أعلن محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية اليوم الأحد، على سهم جلوبال تليكوم القابضة.



البورصة تخسر 4.9 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 771.989 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 214 مليون ورقة مالية بقيمة 610 مليون جنيه عبر تنفيذ 22.1 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 84.81% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 6.24%، والعرب على 8.95% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.41% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.58%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 7.2 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 48 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 58.3 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 13570 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1% عند مستوى 13280 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% عند مستوى 702 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1756 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 474 نقطة، وارتفعت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 88 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.



بنك كريدى توقع بنك الاستثمار فاروس، أن يحقق بنك كريدى أجريكول نموًا فى صافى الدخل نسبته 13% فى عام 2019، وعائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 34%، كما توقعت أن يبلغ العائد من أرباح الأسهم 6.7% من صافى دخل عام 2018، منوهة إلى أن البنك يحتل مركزًا متقدمًا فى قائمة أفضل موزعى أرباح الأسهم. توقع بنك الاستثمار فاروس، أن يحقق بنك كريدى أجريكول نموًا فى صافى الدخل نسبته 13% فى عام 2019، وعائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 34%، كما توقعت أن يبلغ العائد من أرباح الأسهم 6.7% من صافى دخل عام 2018، منوهة إلى أن البنك يحتل مركزًا متقدمًا فى قائمة أفضل موزعى أرباح الأسهم.

ويتداول سعر سهم بنك كريدى أجريكول عند مضاعفات جذابة، تبلغ 5.8 مرة كمضاعف ربحية لعام 2019، و1.8 مرة كمضاعف قيمة دفترية لعام 2018، وتقل هذه المضاعفات عن مضاعف ربحية بنك التجارى الدولى البالغ 9 مرة لعام 2019، ومضاعف القيمة الدفترية البالغ 2.1 مرة لعام 2019.

وأرجع فاروس، ارتفاع أرباح بنك كريدى خلال الربع الثالث لعام 2018، حيث سجل صافى الأرباح بقيمة 584 مليون جنيه، مرتفعًا بنسبة 19% ربعيًا و5% سنويًا؛ إلى أولا نمو صافى الدخل من الفائدة (+9% ربعيًا، +2% سنويًا)، ثانيا الانخفاض المحتمل فى المخصصات المحجوزة فى الربع الثالث، بعدما وصل معدل التغطية إلى 247% فى الربع الماضى، وتحسن معدل القروض المتعثرة ليسجل 2.3% فى الربع السابق، ثالثا التحكم المحتمل فى النفقات التشغيلية، رابعا انخفاض معدل الضريبة الفعلى، حيث وصل إلى 20% فى الربع الثالث منخفضًا من 22% فى الربع الثانى.

وتابعت مع ذلك، شهدت الميزانية نموًا طفيفًا على مستوى الإقراض بعد ارتفاعه فى الربع الماضى بنسبة 14% ربعيًا، بينما سجل التمويل ارتفاعًا 10%، متيحًا مزيدًا من الأموال الممكن استثمارها فى أدوات الخزانة.