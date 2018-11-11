أحزاب معارضة فى بنجلاديش تخوض الانتخابات العامة المقبلة

داكا (أ ش أ)

أعلنت مجموعة من أحزاب المعارضة فى بنجلادش اليوم الأحد، ومنها حزب "بنجلاديش الوطني" عزمها خوض الانتخابات العامة المقرر أن تجرى فى 23 ديسمبر المقبل، وذلك على الرغم من رفض الحزب الحاكم لسلسلة من مطالبها الأسبوع الماضى.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن تحالف "جاتيا أويكيا فرونت" (الذى يضم 20 حزبا بقيادة الدكتور كمال حسين البالغ من العمر 81 عاما) قد أعرب عن رغبته فى أن تتولى حكومة تصريف أعمال السلطة خلال الأسابيع المقبلة، لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، إلا أن حزب "رابطة عوامى" الحاكم رفض الطلب واعتبره غير دستورى.

وقال حسين- فى بيان- أنه بعد أيام من المداولات مع أعضاء التحالف قررت المجموعة المشاركة فى الانتخابات القادمة بهدف إنقاذ الديمقراطية والاستمرار فى الحفاظ عليها.

وتسعى حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى إعادة انتخابها لفترة ثالثة على التوالى.. وقد فازت حكومتها باستحسان عالمى واسع النطاق لسماحها لمئات الآلاف من اللاجئين الروهينجا الذين فروا من الاضطهاد فى ميانمار بدخول البلاد.

يشار إلى أن مفوضية الانتخابات فى بنجلاديش قد أعلنت يوم الخميس الماضى إجراء الانتخابات العامة فى 23 ديسمبر المقبل.. كما أكدت أن رئيسة الوزراء الشيخة حسينة سترأس الحكومة خلال الانتخابات كما ينص الدستور، فيما كانت المعارضة قد طالبت بحكومة مؤقتة مستقلة.

وستكون الانتخابات المرتقبة هى الانتخابات العامة الحادية عشرة التى تشهدها البلاد منذ حصولها على استقلالها عقب حرب دامية مع باكستان فى 1971.