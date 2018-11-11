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أبو ظبى تناشد مواطنيها بعدم تداول معلومات غير دقيقة عن الحالة الجوية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 08:12 م
أبو ظبى تناشد مواطنيها بعدم تداول معلومات غير دقيقة عن الحالة الجوية أمطار - أرشيفية
كتب هيثم سلامة
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اليوم السابع بلس

ناشدت بلدية أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، مواطنيها بعدم تداول المعلومات والأخبار غير الدقيقة حول الأحوال الجوية، إلا من خلال المصادر الرسمية، والابتعاد عن تجمعات المياه والأودية. 

وقالت بلدية أبو ظبى، عبر حسابها الرسمى  على انستجرام: "يرجى عدم تداول المعلومات غير الدقيقة عن الحالات الجوية، والتقيد بأخذ الأخبار من الجهات والمواقع الرسمية فى الدولة".

ومن جانب آخر، دعت بلدية مدينة أبوظبى كافة شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية العاملة فى قطاع البناء والإنشاء توخى الحيطة والحذر عن تنفيذ الأعمال الإنشائية وذلك لتوقع أجواء مناخية متقلبة.

 

وأشارت إلى أنها تتابع الأحوال الجوية وتؤكد على جاهزية فرق الطوارئ للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة على مدار الساعة.

 

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الأحوال الجوية

اليوم السابع بلس




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