أبو الغيط يؤكد أهمية العمل على تدعيم العلاقات العربية الصينية

كتب مصطفى عنبر

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، الأحد، أحمد عبد الرحمن محمد، أمين عام رابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية، في لقاء شهد تناول كيفية العمل على الاستفادة من الدور الهام الذي تقوم به جمعيات الصداقة العربية الصينية في تدعيم العلاقات بين الدول العربية والصين بشكل عام.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أمين عام الرابطة عرض خلال اللقاء لأهم الأنشطة التي تضطلع بها الرابطة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات العربية الصينية على المستوى الشعبي، فيما حرص الأمين العام للجامعة العربية على الإشارة إلى أهمية هذه الأنشطة، خاصة في ظل التطورات الإيجابية التي تشهدها علاقات الدول العربية بالصين، ووجود مبادرات هامة ترمي لتحقيق نقلة نوعية في هذه العلاقات.