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آلاف المواطنين من إثيوبيا وإريتريا يشاركون في سباق للسلام في أديس أبابا

الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:03 م
آلاف المواطنين من إثيوبيا وإريتريا يشاركون في سباق للسلام في أديس أبابا رئيس وزراء اثيوبيا ورئيس اريتريا
أ ش أ
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شارك آلاف المواطنين من إثيوبيا وإريتريا في سباق تقدر مسافته بـ10 كيلومترات وذلك في شوارع أديس أبابا في أول حدث رياضي كبير منذ التوقيع على اتفاقية سلام بين البلدين في يوليو الماضي.

وذكر راديو أفريقيا 1 اليوم الأحد، أن هذا السباق يعد علامة جديدة على الأخوة التي وجدت بين الجارتين في القرن الإفريقي وذلك بعد مرور 20 عاما من العداء بينهما.

وقال نيجا بيلاي المدير السابق للنجم الرياضي الإريتري "زيرسيني تاديسي" وممثل الجالية الإريترية في لندن: "إن هذا السباق لا يضم شعبين بل شعب واحد حيث إنهم قريبون من كل شيء ولا يوجد اختلافات بينهم"، مشيرا إلى أنه سيعمل على تنظيم حدث مماثل في العاصمة الإريترية "أسمرا" خلال العام القادم.

يذكر أن كلا من أثيوبيا وإريتريا قد أعلنتا في يوليو الماضي انتهاء حالة الحرب بينهما التي استمرت قرابة 20 عاما إثر خلاف مستديم على ترسيم الحدود بينهما وذلك في بيان مشترك وقع غداة عقد لقاء تاريخي بين رئيس الحكومة الإثيوبي "أبيي أحمد" والرئيس الإريتري "إيسايس افورقي" في أسمرة.

يشار إلى أن زعيمي البلدين اتفقا على إعادة إنشاء العلاقات الدبلوماسية والتجارية بينهما، كما أكدا تطبيق اتفاقية السلام الموقعة بينهما عام 2000 وقبول الحسم الدولي بشأن ترسيم الحدود بينهما على أن يساهم البلدان في ترسيخ الاستقرار الإقليمي.

وكانت العلاقات بين أثيوبيا وإريتريا مقطوعة منذ أن خاض البلدان نزاعا حدوديا استمر من عام 1998 حتى 2000 وأسفر عن سقوط نحو 80 ألف قتيل.

 


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