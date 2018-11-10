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6 مراحل لتكريم الحكومة المصرية للموظفين والمؤسسات المتميزة..تعرف عليهم

السبت، 10 نوفمبر 2018 07:51 م
6 مراحل لتكريم الحكومة المصرية للموظفين والمؤسسات المتميزة..تعرف عليهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب مصطفى عبد التواب
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تكرم الحكومة المصرية المؤسسات الحكومية والموظفين الحكوميين المتميزين نهاية العام القادم، وتمر عملية الترشح والتأهل للفوز بهذه الجائزة بعدد من المراحل من بينها ما انتهى ومن بينها ما يجرى تطبيقه فى الوقت الراهن وما ينتظر العام القادم ليطبق، وفيما يلى المراحل المختلفة للجائزة منذ انطلاقها خلال العام الجارى.

 

1- 4 يوليه الماضى أعلنت الحكومة عن إنطلاق الجائزة

2- مطلع نوفمبر الجارى خاطبت وزارة التخطيط المؤسسات الحكومية للترشح للجائزة

3- خلال الفترة من ديسمبر القادم وحتى مارس 2019 تقدم الحكومة برامج تدريبية للمتقدمين

4- بداية من مطلع أبريل وحتى أغسطس 2019 تقيم الحكومة المتقدمين للجائزة

5- تعلن الحكومة النتيجة النهائية خلال سبتمبر 2019

7- ويقام حفل التكريم خلال أكتوبر 2019


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