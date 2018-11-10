4 آلاف و663 سائح يصلون مطار القاهرة خلال 24 ساعة

كتب - محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولي خلال الـ24 ساعة الماضية وصول 4 آلاف و633 سائح عربى وأجنبي من المدن السياحية المصرية والعواصم العربية والعالمية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية.

وشهد المطار وصول 161 رحلة دولية وداخلية كان على متنها المجموعات السياحية، والتى شملت جنسيات من دول الصين وأندونيسا وروسيا واليابان وتايوان وأمريكا وروسيا وبلجيكا وأوكرانيا، بالإضافة إلى وصول مجموعات سياحية أخرى قادمة من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان، وعدد من البلدان العربية منها الإمارات العربية المتحدة والعراق والبحرين والكويت.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي بانهاء اجراءات وصولهم تحت اشراف مسئولي شرطة السياحة بالمطار وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار اقاماتهم.