151 مليار دولار حجم التجارة بين الصين وأفريقيا فى 9 أشهر

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أعلنت مصلحة الدولة العامة للجمارك فى الصين أن قيمة التجارة بين الصين والدول الأفريقية بلغت 151.02 مليار دولار خلال الفترة من (يناير حتى سبتمبر) من العام الجارى، بزيادة 20% على أساس سنوى.

وقالت المصلحة - فى أحدث بيانات نشرتها اليوم - إن قيمة صادرات الصين إلى إفريقيا بلغت 77.63 مليار دولار فى التسعة أشهر الأولى من هذا العام، بزيادة 20% على أساس سنوى، فيما بلغت قيمة الواردات من أفريقيا 73.38 مليار دولار، بزيادة 30.9% على أساس سنوى، ليصل الفائض التجارى إلى 4.25 مليار دولار

وأضافت أن العلاقات بين الصين والدول الأفريقية شهدت النمو الأكبر في التجارة في التسعة أشهر الأولى من هذا العام، ليتجاوز نظيره المسجل بين الصين وأمريكا اللاتينية بمقدار 7.9 نقطة مئوية، كما ارتفع هذا النمو بـ10.9 نقطة مئوية عن معدل نمو التجارة الخارجية الصينية.