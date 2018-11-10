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"ولى عهد بدرجة ملاكم".. حمدان بن راشد يتدرب خلال فعاليات "تحدى دبى" (فيديو)

السبت، 10 نوفمبر 2018 04:22 م
"ولى عهد بدرجة ملاكم".. حمدان بن راشد يتدرب خلال فعاليات "تحدى دبى" (فيديو) ولى عهد
كتب محمد عبد العظيم
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انطلق فى دبى تحت رعاية الشيخ حمدان بن راشد ولى عهد دبى، تحدى دبى للياقة حيث بدأ منذ 26 أكتوبر الماضى، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 24 نوفمبر الجارى، تحت اسم 30 دقيقة فى 30 يوما، لتشجيع المشاركة على الرياضة، وتحسين أسلوب حياة المواطنين، وإقبالهم على المشاركة فى الأنشطة الرياضية المختلفة.

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ويحرص ولى العهد على التدريب المستمر من خلال الظهور فى الأنشطة والفعاليات المختلفة لـ "تحدى دبى، حيث ظهر الشيخ حمدان بن راشد فى فيديو وهو يتدرب بكل قوة على الملاكمة، وسط الأنشطة الرياضية المختلفة التى يحرص ولى عهد دبى على المشاركة فيها.

يذكر أن هذه المبادرة تأتى للعام الثانى على التوالى، والتى أطلقها الشيخ حمدان بن رشاد للمرة الأولى العام الماضي بهدف الارتقاء بمستويات اللياقة البدنية، ويتضمن التحدى برنامج متكامل من التمارين والأنشطة الرياضية والعديد من الفعاليات الاجتماعية والترفيهية وذلك ضمن مسيرة دبي للتحوّل إلى المدينة الأكثر نشاطاً في العالم.

 

 


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