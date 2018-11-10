وكيل "أوقاف السويس" يحيل العاملين بمسجد كوبري القرية للتحقيق

السويس – السيد فلاح

قرر الشيخ محمد عجمي محمود، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إحالة العاملين بمسجد كوبري القرية بقرية عامر بإدارة أوقاف الجناين للتحقيق لعدم التزامهم بضوابط العمل وذلك بناءً علي ما تم رصده من قبل مدير عام الدعوة.

وقال، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إنه قرر إحالة العاملين بمسجد كوبري القرية بإدارة أوقاف الجناين للتحقيق لعدم التزامهم بضوابط العمل وفتح المسجد للرواد حسب تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بضرورة متابعة المساجد ومدي التزام العاملين بها.

وشدد الشيخ محمد عجمي محمود، علي استمرار الجولات المفاجئة علي مختلف المساجد بجميع أحياء المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بشان الإصلاح الإداري ومتابعة تنفيذ المنشور الوزاري رقم 103 لسنة 2014 الخاص بضوابط الحضور والانصراف.