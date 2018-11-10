وكالة "ستاندرد آند بورز": نظرة نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى

(رويترز)

كدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر عند (B/B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة، إن سعر الصرف الأكثر تنافسية وتحسن العوامل الأساسية للاقتصاد الكلى وارتفاع إنتاج الغاز المحلى كلها عوامل تساهم فى تقليل الاختلالات الخارجية لمصر.

وأضافت الكالة، أن تحديات مصر المالية تظل كبيرة وتتوقع ألا تنخفض مستويات صافى الدين الحكومى إلا تدريجيا.

وتقعت الوكالة، استقرارا سياسيا واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية فى مصر بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي.