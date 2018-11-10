وزير التعليم العالى فى جولة مفاجئة للمعهد القومى للأورام بالتجمع الأول

كتب وائل ربيعى

قام الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، صباح اليوم السبت، بزيارة مفاجئة للمعهد القومى للأورام ـ فرع التجمع الأول، والذى يعد أول مستشفى متخصص في مصر لعلاج أورام الثدى للسيدات، ومناظير الجهاز الهضمى والمثانة.

وتفقد وزير التعليم العالى خلال زيارته المفاجئة أقسام الأشعة، والعلاج الكيماوى، وغرف العمليات، والإفاقة، والكشف، والعيادات الخارجية والتقى الوزير بالأطباء المتواجدين بالعيادات الخارجية، كما التقى بعدد من أطباء دولة نامبيا الدارسين بمرحلة الماجستير بمعهد الأورام.

وتابع الوزير سير العمل بالمعهد، وأشاد بالانضباط والتواجد المبكر لأطقم الأطباء والتمريض، ومستوى النظافة العامة، وحسن استقبال المرضى، وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

واستمع خلال زيارته لشرح من د. عماد شاش نائب مدير المستشفى حول نظام العمل بالمستشفى، وأوضح أن المستشفى تستقبل 272 مريض يوميًا في المتوسط، كما يتلقى 100 مريض يوميًا العلاج الكيماوي بفرع التجمع الأول.

ووجه وزير التعليم العالي خلال زيارته بضرورة زيادة عدد الأيام التى يستقبل فيها المعهد المرضى لأغراض الاكتشاف المبكر لأورام الثدى.

كما وجه بضرورة العرض على سيادته خطط التطوير للمعهد خلال الفترة المقبلة لتوفير كافة أشكال الدعم اللازم لمساندة المعهد في دوره القومى.