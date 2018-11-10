video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 10 نوفمبر 2018 05:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الإعلام المنشق عن الحوثى يكشف أسرار الميليشيا وخداعها للرأى العام فى مؤتمر غدا

السبت، 10 نوفمبر 2018 03:53 م
وزير الإعلام المنشق عن الحوثى يكشف أسرار الميليشيا وخداعها للرأى العام فى مؤتمر غدا وزير الاعلام المنشق عن الحوثى
إيمان حنا
إضافة تعليق

تعقد سفارة اليمن بالرياض غدا مؤتمرا صحفيا يكشف خلاله وزير الإعلام المنشق عن المجلس السياسى لحكومة الحوثى عبد السلام على جابر، أسرارا لأول مرة عن الميليشيا الانقلابية وخداعها للرأى العام، طبقا لبيان السفارة بالرياض.

 

يحضر المؤتمر عددا من ممثلى الصحف ووسائل الإعلام العربية والدولية ، فى ظل الاهتمام تكشف أكاذيب الميليشيا الانقلابية والتى أشار إليها مؤخرا حمال غراب ـ عضو منشق عن  اتحاد الإعلاميين اليمنيين التابع لجماعة الحوثى ـ فى حديثة لقناة اليمن اليوم موضحا  أن وسائل الإعلام الحوثية روجت لرواية استهداف قوات التحالف لحافلة أطفال فى السوق الشعبية بمنطقة ضحيان فى صعدة فى أغسطس الماضى، ولكن عندما ذهب لمعاينة مسرح الجريمة بصحبة مجموعة الإعلاميين والنشطاء اليمنيين اكتشفوا كذب الحوثيين حيث كانت الحافلة تقل عددا من القيادات الحوثية.

 

كما أكدت الناشطة اليمنية منى الحمادى نشر الحوثيين الأكاذيب مستغلين وسائل الإعلام التابعة لهم ـ طبقا لما ورد فى قناة اليمن اليوم ـ موضحة أن الحوثيين يتلاعبون بمشاعر الناس مستغلين الأطفال، مشيرة إلى أنها كانت ضمن الفريق الذى زار مكان الحادث فى اليوم الثالث ووجدت دلائل تكشف خداع الحوثيين لتشويه صورة التحالف بما يخدم مصالحهم .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"واس".. التحالف العربى يطالب أمريكا بوقف تزويد طائراته بالوقود فى اليمن

شاهد.. قدرات السعودية على التزود بالوقود جوا فى اليمن

اليمن ينتقد نشر "واشنطن بوست" مقالا كتبه قيادى فى صفوف الحوثيين

وزير اعلام الحوثيين

الرياض

التحالف

الميليشيا الحوثية

سفارة اليمن بالرياض




لا تفوتك
مروان محسن يتصدر قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الشتاء

مروان محسن يتصدر قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الشتاء

مكاتب التموين تبدأ اليوم تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ اليوم تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

"التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة

"التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" قبل مواجهة وست هام.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هدرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى بموسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" قبل مواجهة وست هام.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هدرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى بموسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فولهام.. محمد صلاح أساسيا

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فولهام.. محمد صلاح أساسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة