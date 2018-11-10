وزير الإعلام المنشق عن الحوثى يكشف أسرار الميليشيا وخداعها للرأى العام فى مؤتمر غدا

إيمان حنا

تعقد سفارة اليمن بالرياض غدا مؤتمرا صحفيا يكشف خلاله وزير الإعلام المنشق عن المجلس السياسى لحكومة الحوثى عبد السلام على جابر، أسرارا لأول مرة عن الميليشيا الانقلابية وخداعها للرأى العام، طبقا لبيان السفارة بالرياض.

يحضر المؤتمر عددا من ممثلى الصحف ووسائل الإعلام العربية والدولية ، فى ظل الاهتمام تكشف أكاذيب الميليشيا الانقلابية والتى أشار إليها مؤخرا حمال غراب ـ عضو منشق عن اتحاد الإعلاميين اليمنيين التابع لجماعة الحوثى ـ فى حديثة لقناة اليمن اليوم موضحا أن وسائل الإعلام الحوثية روجت لرواية استهداف قوات التحالف لحافلة أطفال فى السوق الشعبية بمنطقة ضحيان فى صعدة فى أغسطس الماضى، ولكن عندما ذهب لمعاينة مسرح الجريمة بصحبة مجموعة الإعلاميين والنشطاء اليمنيين اكتشفوا كذب الحوثيين حيث كانت الحافلة تقل عددا من القيادات الحوثية.

كما أكدت الناشطة اليمنية منى الحمادى نشر الحوثيين الأكاذيب مستغلين وسائل الإعلام التابعة لهم ـ طبقا لما ورد فى قناة اليمن اليوم ـ موضحة أن الحوثيين يتلاعبون بمشاعر الناس مستغلين الأطفال، مشيرة إلى أنها كانت ضمن الفريق الذى زار مكان الحادث فى اليوم الثالث ووجدت دلائل تكشف خداع الحوثيين لتشويه صورة التحالف بما يخدم مصالحهم .