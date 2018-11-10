وزير الأوقاف: تخصيص ركن خاص للأئمة وآخر للواعظات بمجلة منبر الإسلام

كتب إسماعيل رفعت

تقديرا لدورهم الدعوى، وتحفيزا لهم على الكتابة العلمية والصحفية، قرر وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، تخصيص ركن خاص لأئمة الأوقاف بمجلة منبر الإسلام، التى يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف يسهمون فى إخراجه والكتابة فيه، كما يتناول الركن أخبارهم وخواطرهم الدعوية ، والسيرة الذاتية للمتميزين منهم.

وقرر الوزيرتخصيص ركن آخر للواعظات تحت عنوان : ركن الواعظات، على شاكلة ركن الأئمة سواء بسواء، وتخصيص ركن ثالث تحت عنوان : مساجد لها تاريخ وأخرى تصنع التاريخ .

ووجه الوزير بسرعة تطوير مجلة الفردوس التى يصدرها المجلس للأطفال بإضافة صفحة تثقيفية جديدة تحت عنوان "أضف لمعلوماتك، قصد تنمية الجانب المهارى والمعرفى والسلوكى للأطفال ، مع إجراء مسابقة شهرية لهم عبر المجلة تحت عنوان : اختبر معلوماتك".