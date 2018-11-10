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وزير الآثار يعلن اكتشاف 3 مقابر للدولة الحديثة و4 للقديمة بجبانة سقارة

السبت، 10 نوفمبر 2018 11:30 ص
وزير الآثار يعلن اكتشاف 3 مقابر للدولة الحديثة و4 للقديمة بجبانة سقارة وزير الآثار
كتب ــ سيد الخلفاوى
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أكد الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار، أن اكتشاف اليوم بجبانات سقارة هو اكتشاف من بين 3 اكتشافات سيتم الإعلان عنها تباعا، لافتا أنه لن يكون الأخير .
 
وأضاف وزير الآثار خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بسقارة للإعلان عن الاكتشافات الجديدة، أنه كان يوجد هنا مجموعة مقابر من الدولة الحديثة، وفرنسيين يعملون منذ الثمانينات، ولكن العمل توقف تم استئناف، وفى بداية الكشف وجدنا 3 مقابر من الدولة الحديثة و4 مقابر من الدولة القديمة.
 
وأوضح الوزير أن المقابر الحديثة كانت تستخدم لدفن القطط التى كانت تعبد، ووجدنا بها قططا محنطة، مشيرا إلى أنه تم العثور على أكثر من 300 ألف قطة محنطة بمقابر بالمنيا، مضيفا: "وجدنا هيكل أسد محنط".
 
حضر المؤتمر عدد من سفراء الدول ووسائل الإعلام العالمية، ومسئولى وزارة الآثار، ومن المقرر أن يتضمن اليوم جولة تفقدية فى بعض المواقع الاثرية بسقارة، للتعرف على آخر أعمال الترميم التى تجرى بالمنطقة، مثل هرم سقارة المدرج.
 
يذكر أن  الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، افتتح خلال  شهر سبتمبر الماضى، مقبرة "ميحو" والتى تعد من أجمل مقابر جبانة سقارة، والتى اكتشفتها البعثة الأثرية المصرية العاملة بالموقع فى ثلاثينيات القرن الماضى.
 
 

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