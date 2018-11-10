وزيرة الصحة تعلن جاهزية مركز نقل الدم الإقليمى بالإسماعيلية لتجميع البلازما

الإسماعيلية - السيد فلاح

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المركز الإقليمى لنقل الدم بالإسماعيلية، جاهز ليصبح ضمن المشروع القومى لتجميع البلازما للتصنيع، ويضم 11 مركزًا على مستوى الجمهورية.

وكانت وزيرة الصحة قد تفقدت المركز بصحبة، اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، والدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة، للتعرف على استعدادات المركز لمشروع تصنيع وتجميع البلازما، حتى يتم الاعتماد عليها محليًا.

أشادت الوزيرة بالبنية التحتية للمركز، وتفقدت كافة أقسام المركز، واطمأنت أنه يصلح لأن يكون ضمن المشروع القومى، مشيرة إلى أن المركز يضم كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى، مؤكدة على أن الوزارة تهدف إلى تطوير المركز الإقليمى لنقل الدم بالإسماعيلية

ووجهت بزيادة عدد أجهزة البلازما، فضلاً عن زيادة الكراسى الطبية الخاصة بالمتبرعين، كما وجهت برفع كفاءة عدد من الأقسام بالمركز.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن المركز يضم 35 جهاز طبى ومعملي، ويعمل به 97 من الفريق الطبى ما بين أطباء وفنيى معمل وتمريض وإداريين، لافتة إلى أن متوسط التجميع الشهرى للمركز وصل إلى 500 كيس دم.

كما يضم المركز 11 جهازا تستخدم فى عملية التبريد منها "ثلاجات، فريزرات، حضانات صفائح"، فضلا عن غرفة للتجميد والتبريد للحفاظ على جودة أكياس الدم.