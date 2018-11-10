وزارة التعليم تؤكد وصول الدفعة الثانية من التابلت المدرسى

صرح أحمد صابر المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن الدفعة الثانية من التابلت المدرسى، قد تم استلامها بالفعل من قبل الوزارة، مشيرا إلى إن منظومة التعليم الجديدة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ ومنظومة الامتحانات الروتينية، وهى تعتمد بالأساس على أجهزة «التابلت» المعبّأة بالمناهج الدراسية، بمختلف الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية.

وأوضح صابر، أن الوزارة اتفقت مع عدد من الشركات على تطوير المناهج التعليمية، بالإضافة إلى تخزين «الفيديوهات» والكتب الخارجية مثل «الأضواء» على ذاكرات الأجهزة، وأن تجربة الامتحانات لن تعتمد على «عداد الدرجات»، وأن الاختبارات تهدف إلى تقييم مدى فهم الطالب، بالتعرض إلى موضوع معين والرد على الأسئلة حول هذا الموضوع.

جدير بالذكر، أن الوزارة تعاقدت مع إحدى الشركات على شراء 7 آلاف فيديو باللغة العربية، بالإضافة إلى المناهج المصرية، وسيكون بإمكان الطالب المفاضلة بين المناهج، واختيار ما يناسبه.