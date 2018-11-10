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وائل الإبراشى: نصف لاعبى الأهلى لا يستحقون ارتداء القميص الأحمر

السبت، 10 نوفمبر 2018 10:57 م
وائل الإبراشى: نصف لاعبى الأهلى لا يستحقون ارتداء القميص الأحمر الإعلامى وائل الإبراشى
كتب أيمن رمضان
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قال الإعلامى وائل الإبراشى، أن هزيمة القلعة الحمراء أمام الترجى التونسى بالأمس وخسارة البطولة الأفريقية تعد انتكاسة مصرية وليست أهلاوية، وخلق حالة من الحزن بين المصريين، لافتاً إلى أن النادى الأهلى كان نادى المتعة والإثارة والبهجة والسعادة وتحقيق الألقاب والآن يمر بأزمة وعلينا إنقاذه، وتابع: "الأداء الفاتر والممل يدمر الأهلى وعلينا إنقاذ الأهلى من الأهلى نفسه".

 

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "on e"، أن النادى الأهلى هو قلعة وطنية صانعة للبهجة والانتصارات وعلينا أن لا نسمح بما حدث فى الأمس، وتابع: "لماذا نصف اللاعبين لا يستحقون حمل تى شيرت النادى والنصف الآخر يجب أن يحاسب على إضاعة الفرص مثل مروان محسن اللى مش عاوز أقول غباء بل عدم الذكاء.. الأهلى لم يكن موجود فى الأمس وعلى الكابتن الخطيب إنقاذ الأهلى وإعادته إلى عصر الانتصارات وصناعة البهجة".


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الترجى

الخطيب

صناعة البهجة

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